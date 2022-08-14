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СНГ 14.08.2022 16:30

Путин примет участие в церемонии открытия Армейских международных игр-2022

Президент России Владимир Путин в понедельник, 15 августа, примет участие в церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия - 2022" и Армейских международных игр - 2022, сообщила пресс-служба Кремля в воскресенье.

Кроме того, Путин также посетит выставочные площадки перспективных образцов военной техники в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот", говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ВЛАДИМИР ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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