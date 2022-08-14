Путин примет участие в церемонии открытия Армейских международных игр-2022

Президент России Владимир Путин в понедельник, 15 августа, примет участие в церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия - 2022" и Армейских международных игр - 2022, сообщила пресс-служба Кремля в воскресенье. Кроме того, Путин также посетит выставочные площадки перспективных образцов военной техники в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот", говорится в сообщении.

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