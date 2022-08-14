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Дальнее зарубежье 14.08.2022 17:00

Кабул попросил Тегеран предоставить визы афганским бизнесменам и трудовым мигрантам

Расширение консульских услуг для афганских торговцев и беженцев в Иране обсудили на встрече министр иностранных дел временного правительства Афганистана мавлави Амир Хан Муттаки с заместителем консульского отдела МИД Ирана Али Реза Бегдали и послом Ирана в Кабуле Бахадуром Амниан.

"Муттаки поблагодарил иранскую сторону за предоставление афганцам места в своей стране. Также министр иностранных дел попросил иранские власти предоставить визы афганским бизнесменам, рабочим и мигрантам, ищущим работу в Иране", - написал в твиттере в воскресенье заместитель пресс-секретаря и помощник директора по связям с общественностью МИД Афганистана Хафиз Зия Ахмад.

Он добавил, что Муттаки предложил создать экономическую интеграцию на региональном уровне, при которой будет увеличение транзитного сектора наряду с ростом торговли с Ираном, снизить тарифы и упростить транспортировку.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ИРАН, ВИЗА


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