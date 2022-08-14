В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 23,3%, смертность снизилась до нуля

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 518 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 805 тыс. 103, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 420 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане выросла примерно на 23,3%.

Летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции за сутки не выявлено (накануне скончались пятеро).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 773 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 792 тыс. 113 человек (+ 457 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 3 тыс. 217 человек.

За сутки медики провели 3 тыс. 553 теста на коронавирус против 3 тыс. 303 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 95 тыс. 150 тестов на COVID-19.

Р.Керимов