В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 23,3%, смертность снизилась до нуля

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 518 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 805 тыс. 103, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 420 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане выросла примерно на 23,3%.
Летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции за сутки не выявлено (накануне скончались пятеро).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 773 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 792 тыс. 113 человек (+ 457 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 3 тыс. 217 человек.
За сутки медики провели 3 тыс. 553 теста на коронавирус против 3 тыс. 303 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 95 тыс. 150 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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