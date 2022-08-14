Число пострадавших при взрыве в ереванском ТЦ увеличилось до 45

Один человек погиб, 45 получили ранения в результате взрыва в воскресенье в ереванском торговом центре "Сурмалу", специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов, сообщили в МЧС Армении.

"Количество пострадавших граждан в результате взрыва достигло 45", - сообщает пресс-служба МЧС Армении.

По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли на складе пиротехники.