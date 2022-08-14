Делегация конгрессменов из США прибыла на Тайвань

Делегация американских конгрессменов прибыла на Тайвань менее чем через две недели после поездки на остров спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, вызвавшего резко негативную реакцию Пекина, передают в воскресенье американские СМИ.

По данным Американского института на Тайване - де-факто посольства США, визит продлится 14-15 августа. На Тайвань прибыли сенатор-демократ Эд Марки, а также члены палаты представителей из Демократической партии - Джон Гараменди, Алан Лоувенталь, Дон Бейер, а также член палаты представителей из Республиканской партии Амата Колман Радеваген.

В заявлении отмечается, что делегация проведет встречу с тайваньскими чиновниками, они "обсудят отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, климатические изменения и другие значимые вопросы взаимного интереса".

По данным западных СМИ, ссылающихся на порталы, отслеживающие перемещения воздушных судов в режиме реального времени, борт с конгрессменами приземлился в аэропорту Тайбэя в 18:53 по местному времени (14:53 по бакинскому времени).

Ранее в августе спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайвань. Эта поездка вызвала резко негативную реакцию Пекина, считающего этот остров своей территорией. С тех пор китайские военные стянули дополнительные силы к Тайваню, провели там серию учений.