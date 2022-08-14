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Регион 14.08.2022 18:24

Поступили сообщения о минировании метро Еревана и парламента Армении

МЧС Армении получил сообщения о заложенных взрывных устройствах в ереванском метрополитене, важнейших военных и гражданских объектах.

"14 августа в 16:46 (совпадает с бакинским) в Центр кризисного управления МЧС Армении поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в ереванском метрополитене, военных и гражданских важнейших объектах, во всех торговых центрах, в зоологическом парке, парламенте, церкви Св.Григория Просветителя", - сообщает пресс-служба МЧС Армении.

На места выехали кинологи и спасатели, инженерно-саперные группы.

"Исходя из соображений безопасности, осуществляется эвакуация граждан", - отметили в МЧС.

В свою очередь пресс-секретарь ереванского метрополитена Татев Хачатрян сообщила в своей соцсети, что в 17:10 в МЧС поступило сообщение о заложенных на всех станциях метрополитена взрывных устройствах.

"На данный момент пассажироперевозки прекращены", - отметила Хачатрян.

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Тэги: АРМЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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