Поступили сообщения о минировании метро Еревана и парламента Армении

МЧС Армении получил сообщения о заложенных взрывных устройствах в ереванском метрополитене, важнейших военных и гражданских объектах.

"14 августа в 16:46 (совпадает с бакинским) в Центр кризисного управления МЧС Армении поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в ереванском метрополитене, военных и гражданских важнейших объектах, во всех торговых центрах, в зоологическом парке, парламенте, церкви Св.Григория Просветителя", - сообщает пресс-служба МЧС Армении.

На места выехали кинологи и спасатели, инженерно-саперные группы.

"Исходя из соображений безопасности, осуществляется эвакуация граждан", - отметили в МЧС.

В свою очередь пресс-секретарь ереванского метрополитена Татев Хачатрян сообщила в своей соцсети, что в 17:10 в МЧС поступило сообщение о заложенных на всех станциях метрополитена взрывных устройствах.

"На данный момент пассажироперевозки прекращены", - отметила Хачатрян.