Глава Минобороны Армении планирует встретиться в Москве с Шойгу

Министр обороны Армении Сурен Папикян отбыл с рабочим визитом в Москву, сообщил пресс-секретарь ведомства Арам Торосян.
"14 августа министр обороны Армении Сурен Папикян и возглавляемая им делегация с рабочим визитом отправились в Москву", - написал Торосян в своей соцсети.
По его словам, у Папикяна в рамках визита запланировала встреча с министром обороны России Сергеем Шойгу и другими высокопоставленными лицами.
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