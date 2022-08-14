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Регион 14.08.2022 18:30

Глава Минобороны Армении планирует встретиться в Москве с Шойгу

Министр обороны Армении Сурен Папикян отбыл с рабочим визитом в Москву, сообщил пресс-секретарь ведомства Арам Торосян.

"14 августа министр обороны Армении Сурен Папикян и возглавляемая им делегация с рабочим визитом отправились в Москву", - написал Торосян в своей соцсети.

По его словам, у Папикяна в рамках визита запланировала встреча с министром обороны России Сергеем Шойгу и другими высокопоставленными лицами.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ВИЗИТ


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