Число пострадавших при взрыве в ереванском ТЦ увеличилось до 57

Один человек погиб, 57 получили ранения в результате взрыва в воскресенье в ереванском торговом центре "Сурмалу", специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов, сообщили в Минздраве Армении.

"Количество пострадавших граждан в результате взрыва достигло 57", - сообщает пресс-служба Минздрава.

В ведомстве отметили, что состояние 36 - средней тяжести, остальных - удовлетворительное.

По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли на складе пиротехники.