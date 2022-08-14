Президент Египта выразил соболезнования коптскому патриарху в связи с гибелью верующих при пожаре

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси позвонил патриарху Коптской церкви Тавадросу II, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью более 40 верующих при пожаре в церкви в Каире, сообщает Associated Press в воскресенье.

"Я внимательно слежу за этим трагическим происшествием, я поручил всем государственным органам и учреждениям принять все необходимые меры", - говорится в заявлении президента.

Пожар произошел во время утреннего богослужения в воскресенье, когда в церкви находилось много верующих с детьми. Возгорание произошло на втором этаже, помещение быстро заполнилось дымом. По предварительным данным, оно было вызвано коротким замыканием в электросети. Пожар унес жизни, по меньшей мере, 41 человека, еще 14 получили ранения.

В Египте проживает около 9 млн христиан, преимущественно копты.