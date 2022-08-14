В Норвегии усыпили моржиху Фрейю, поселившуюся в Осло

Норвежские власти заявили, что усыпили моржиху, которая уже несколько недель жила на побережье Осло-фьорда и стала знаменитостью среди местных жителей.

Как сообщает Associated Press, такое решение объяснили тем, что 600-килограммовое животное могло представлять опасность для людей и отказывалось покидать населенные районы.

Фрейя появилась в этом районе несколько недель назад, и люди постоянно подходили к ней, чтобы сфотографировать животное. Специалисты рассчитывали, что моржиха уплывет сама, а также постоянно предупреждали публику, что подходить к дикому животному опасно.

Несмотря на это желающих сделать фотографию с Фрейей не становилось меньше. К ней постоянно близко подходили люди, в том числе люди с детьми.

Сама моржиха периодически залезала на лодки, ломая их.

Норвежские власти заявили, что рассматривали другие варианты решения проблемы, включая перемещение Фрейи, но "эта опция была неосуществима".

Атлантические моржи в основном обитают в Арктике. Крайне редко они заплывают в Северное и Балтийское моря.