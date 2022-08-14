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Регион 14.08.2022 20:00

Число жертв взрыва в ереванском ТЦ выросло до двух

Два человека погибли, 57 получили ранения в результате взрыва в воскресенье в ереванском торговом центре "Сурмалу", специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов, сообщил глава МЧС Армении Армен Памбухчян.

"Только что спасатели обнаружили еще одного погибшего. Это женщина", - сказал Памбухчян журналистам.

По его словам, поисково-спасательные работы продолжаются.

"На данный момент поступило 20 сообщений от родственников, пропавших без вести. Это означает, что, по крайней мере, мы должны найти еще 20 человек", - отметил Памбухчян.

Ранее Минздрав Армении сообщал об одном погибшем и 57 раненых.

По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли на складе пиротехники.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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