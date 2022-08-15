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Экология 15.08.2022 09:35

Пожары уничтожили в Европе рекордную территорию лесов

Страны Европы, которые нынешним летом страдают от лесных пожаров, связанных с аномальной жарой и засухой, в 2022 году побили печальный рекорд: 662,8 тыс. га опустошены огнем, сообщил вечером в воскресенье телеканал RTBF.

"Вызывает большую обеспокоенность то, что эти периоды засухи повторяются уже в течение пяти лет, не считая 2021 года, который был дождливым. И то, как развивается климат, заставляет предвидеть новые риски значительных пожаров в ближайшие годы", - заявил каналу эксперт в области водных ресурсов и защиты лесов Фредерик Пети.

По данным RTBF, такой потери лесов на континенте еще не видели. Пожары уничтожают и биологическое разнообразие. Кроме того, в атмосферу выделяются огромные количества углекислого газа, способствуя климатическим нарушениям.

Среди наиболее затронутых пожарами в нынешнем году стран - Испания (246 тыс. га сгоревших лесов), Румыния (150 тыс. га), Португалия (75 тыс. га) и Франция (61 тыс. га).

"Очень вероятно, что именно климатические изменения доводят почву до того, что как только появляется искра, молния или плохо затушенная сигарета, возникают очень серьезные пожары", - приводит телеканал мнение профессора климатологии Лувенского католического университета Жан-Паскаля Ван Иперселе.

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Тэги: ЕВРОПА, ЛЕСА, ПОЖАРЫ, РЕКОРД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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