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Регион 15.08.2022 09:18

Число погибших в результате взрыва в Ереване достигло 6 человек - МЧС

Шесть человек погибли, 61 пострадал в результате взрыва в воскресенье в ереванском торговом центре "Сурмалу", сообщает МЧС Армении.

"Найдено тело еще одного погибшего. Количество жертв достигло шести", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 15 человек считаются пропавшими без вести.

На место трагедии утром в понедельник прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По предварительным данным МЧС, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли на складе пиротехники.

Торговый центр "Сурмалу" специализируется на оптовой продаже различных товаров и продуктов.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕРЕВАН, ВЗРЫВ, ПОГИБШИЕ


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