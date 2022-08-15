РФ готова к подписанию новых оружейных контрактов с Ираном - Мантуров

Россия развивает военно-техническое сотрудничество с Ираном, готова к подписанию контрактов, сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Военно-техническое сотрудничество с Исламской Республикой Иран у нас сейчас развивается, взаимодействие с Тегераном в этой сфере осуществляется без каких-либо ограничений. При этом российская сторона готова к обсуждению и подписанию соглашений по темам, вызывающим взаимный интерес", - заявил Мантуров.

Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявлял, что Москва готова расширить взаимодействие с Тегераном после снятия ограничений по линии СБ ООН. По его словам, Иран может быть заинтересован в приобретении у России боевых самолетов и вертолетов, танков, кораблей, береговых ракетных комплексов, авиационных двигателей, а также запасных частей для ремонта авиа- и бронетехники, подводных лодок.

В 2016 году Россия выполнила контракт на поставку Ирану систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-300 "Фаворит" (концерн "Алмаз-Антей"). Также официально сообщалось, что в декабре 2006 года Россия завершила поставки в Иран 29 комплексов ПВО ближнего действия "Тор-М1".