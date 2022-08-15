Госбюджет Азербайджана в январе-июле исполнен с профицитом в 3,4% ВВП

Профицит госбюджета Азербайджана за январь-июль 2022 года по оперативным данным составил 2 млрд 564,6 млн манатов или 3,4% ВВП за отчетный период, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно оперативным данным Минфина, доходы госбюджета составили 17 млрд 899,4 млн манатов (рост по сравнению с показателем января-июля прошлого года на 27,4%), расходы - 15 млрд 334,8 млн манатов (рост на 12,1%).

Номинальный объем ВВП Азербайджана за 7 месяцев составил 74 млрд 155,2 млн манатов.

Прогноз по доходам госбюджета на 2022 год составляет 29 млрд 197,8 млн манатов, расходам - 32 млрд 303,8 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2022 год прогнозируется на уровне 3 млрд 106 млн манатов или 2,7% ВВП.

Р.Ахмедов