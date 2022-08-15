Apple потребовал от Rutube удалить из его приложения в AppStore контент российских госСМИ

Компания Apple потребовала от Rutube в течение двух недель удалить из своего приложения для операционной системы iOS контент государственных СМИ РФ; видеохостинг не будет этого делать, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сервиса.

"Apple предлагает решить проблему модерации приложения Rutube двумя способами: сделать приложение доступным только для российских пользователей либо удалить контент "state-sponsored media". Это приведет к тому, что приложение Rutube будет недоступно для новых пользователей из других стран. Тем пользователям, которые скачали приложение ранее, вероятно, будут доступны обновления", - сообщили в Rutube.

На решение проблемы Apple дает две недели, в противном случае приложение будет удалено из магазина, уточняется в сообщении.

"Rutube не планирует устанавливать ограничения на распространение российских СМИ, так как это нарушает права русскоязычного населения", - отметили в компании.

В то же время команда Rutube уже ограничила доступ к приложению Rutube в AppStore для пользователей из других стран, кроме России, Казахстана и Белоруссии. "На такой шаг разработчики вынуждены идти, чтобы дать пользователям новый функционал, который они ждут", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время приложение Rutube доступно в 171 стране. На видеохостинге представлены в том числе российские СМИ и блогеры, чьи каналы были заблокированы на видеохостинге YouTube. Это Первый канал, Россия 1 (ВГТРК), НТВ, Россия 24 (ВГТРК), ТНТ, RT, СПАС и другие.