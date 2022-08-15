Международные перевозки грузов в Грузии в I полугодии выросли на 17%

Объем международных перевозок грузов всеми видами транспорта в Грузии в первом полугодии 2022 года достиг 12,8 млн тонн, что на 16,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщил вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили журналистам.

Динамика роста перевозок, по его словам, свидетельствует о том, что интерес международных перевозчиков к маршрутам через Грузию растет.

"Транспортно-логистическая система Грузии готова обслуживать значительно возросший грузопоток. В то же время, мы реализуем несколько важных проектов, которые в среднесрочной и долгосрочной перспективе усилят функцию Грузии как транспортно-логистического узла регионального значения. Кратчайший наземный маршрут между Европой и Азией проходит через Грузию, и наша цель - способствовать подключению к этому коридору большего количества перевозчиков", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что осуществляемая модернизация Военно-Грузинской дороги, которая должна завершиться в 2024 году, позволит значительно увеличить поток грузов из РФ в Грузию и Армению.

По данным Минэкономики страны, в январе-июне 2022 года в республике объем международных перевозок грузов автомобильным транспортом составил 6,8 млн тонн, что на 15,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.