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Дальнее зарубежье 15.08.2022 15:10

Моди обещает, что через через 25 лет Индия станет развитой страной

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обещает в ближайшие 25 лет превратить страну в развитое государство, с таким заявлением он выступил в понедельник в честь 75-летия обретения независимости Индии.

"Индия будет руководствоваться идеалами самостоятельности и духом международного партнерства, чтобы достичь совершенства в науке и технологиях, создать промышленность и обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность", - приводит газета Times of India его слова.

Моди заявил, что "Индия должна стать развитой страной через 25 лет".

"Я призываю молодежь посвятить свои жизни в ближайшие 25 лет развитию страны, мы должны вместе работать над развитием всего человечества, и в этом сила Индии", - сказал премьер.

По его мнению, стране в следующие 25 лет следует сконцентрироваться на развитии Индии, устранении следов рабства, гордости своим наследием и силе в единстве.

Миллионы жителей Индии по всей стране отмечают 75-летие независимости. Национальные флаги вывешены на жилых домах и предприятиях Индии. Здание парламента Индии, президентский дворец, национальные памятники и другие правительственные учреждения украшены торжественной подсветкой разноцветными огнями.

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Тэги: ИНДИЯ, ПРЕМЬЕР, СТРАНА, ПЛАНЫ


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