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Происшествия 15.08.2022 14:43

В Азербайджане за I полугодие число преступлений, связанных с наркотиками, выросло в 1,4 раза

В I-ом полугодии 2022 года сотрудниками правоохранительных органов Азербайджана было изъято 2 тыс. 540,7 кг наркотических средств и психотропных веществ, что на 14,9% меньше, чем за соответствующий период прошлого год.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате, в том числе, было изъято 1 тыс. 256 кг героина, 873,8 кг марихуаны, 268,2 опиума, 11,4 кг гашиша, гашишного масла и дегтя, 0,3 кг кокаина, 131 кг других наркотиков и сильнодействующих веществ.

По данным МВД, число преступлений в Азербайджане, связанных с незаконным распространением наркотических средств и психотропных веществ, за аналогичный период составило 5,768 тыс. (рост на 39,2%).

59,9% из этих преступлений были связаны с незаконным приобретением наркотических средств или психотропных веществ с превышением нормы личного потребления без цели сбыта, 35,4% - совершением тех же действий с целью продажи, либо изготовлением, отправкой или нелегальной продажей данных веществ, 3,6% - незаконной культивацией наркосодержащих растений, 1% - незаконных оборотом сильнодействующих или отравляющих веществ с целью продажи, 0,1% - другими преступлениями.

За указанный период 73,2% преступлений, связанных с наркотиками, были совершены лицами, которые нигде не работают и не учатся, 2,7% - женщинами, 0,2% - несовершеннолетними в возрасте – 14-17 лет, 7,6% - 18-24-летними, 17,5% - 25-29-летними, 74,7% - лицами от 30 лет и старше.

В первом полугодии текущего года к административной ответственности в связи с наркотиками были привлечены 915 лиц, что на 35,4% больше аналогичного периода 2021 года.

Э.Шафиев

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Тэги: МВД, НАРКОТИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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