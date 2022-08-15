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Транспорт и связь 15.08.2022 14:46

Азербайджан за 7 месяцев увеличил производство легковых автомобилей на 29%

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в январе-июле 2022 года составило 1,21 тыс. единиц, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Производство автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось на 28,7% или 270 единиц.

В январе было произведено 102 автомобиля, феврале - 3, марте - 334, апреле - 271, мае – 229, июне – 118, июле - 153.

На складах производителей на 1 августа 2022 года имеется 301 единица легковых автомобилей.

По данным статистики, в январе-июле в стране произведено 303 трактора, что на 25,6% меньше 7 месяцев 2021 года.

На складах на 1 августа 2022 года имеется 29 тракторов.

В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству автомобилей: в Нефтчале, Гяндже и Нахчыване. При этом завод в Гяндже занимается также производством сельскохозяйственной техники.

В среднесрочной перспективе объемы производства автомобилей в Азербайджане должны достигнуть 5 тыс. единиц в год.

В 2021 году в Азербайджане производство автомобилей составило 2 тыс. 43 единицы (рост на 4,8% от показателя 2020 года), тракторов - 651 (рост в 2,2 раза).

Х.Насирзаде

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Тэги: АВТОМОБИЛИ, ПРОИЗВОДСТВО, ДИНАМИКА


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