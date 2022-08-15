До конца 2023 года Россия завершит поставку по контракту Индии пяти полковых комплектов систем ПВО С-400, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"С Индией контракт успешно реализуется. В ближайшее время мы поставляем второй полк. Первый полк поставлен, проведено обучение более 200 специалистов. До конца 2023 года осуществим поставку всех пяти полков. В принципе, это соответствует срокам наших контрактных обязательств", - сказал Михеев на брифинге журналистам в понедельник на военно-техническом форуме "Армия -2022".

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Согласно официальным данным, по контракту Индия получит пять полковых комплектов С-400.