Кабмин Азербайджана утвердил размер капитала университетов ADNSU и ADMIU

Кабинет министров Азербайджана принял решение о преобразовании Азербайджанского университета нефти и промышленности (ADNSU) в «Публичное юридическое лицо».
Аналогичное решение Кабмин принял и в отношении Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (ADMIU), сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Кабмин.
Оба вуза будут в подчинении министерства науки и образования Азербайджана.
Кабмин также утвердил уставы обоих университетов.
При этом уставный фонд ADNSU составит 102 млн 734,549 тыс. манатов, ADMIU - 17 млн 413 тыс. 263,78 манат.
Э.Шафиев
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