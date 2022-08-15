Кабмин Азербайджана утвердил размер капитала университетов ADNSU и ADMIU

Кабинет министров Азербайджана принял решение о преобразовании Азербайджанского университета нефти и промышленности (ADNSU) в «Публичное юридическое лицо». Аналогичное решение Кабмин принял и в отношении Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (ADMIU), сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Кабмин. Оба вуза будут в подчинении министерства науки и образования Азербайджана. Кабмин также утвердил уставы обоих университетов. При этом уставный фонд ADNSU составит 102 млн 734,549 тыс. манатов, ADMIU - 17 млн 413 тыс. 263,78 манат. Э.Шафиев

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