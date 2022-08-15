Азерпамбыг направит около 200 тыс. манатов на покупку легковых автомобилей

ООО «Агропромышленный комплекс Азерпамбыг» купит у ООО «Toyota Absheron Merkezi» 5 автомобилей (тип седан). Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайтаwww.tender.gov.az, с Toyota Absheron Merkezi заключен соответствующий контракт, стоимость которого составляет 197,5 тыс. манатов. Х.Насирзаде

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