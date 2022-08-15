Турецкая делегация направляется в США для переговоров по F-16

Турецкая делегация отправилась в США для переговоров по приобретению американских истребителей F-16, сообщает в понедельник агентство "Анадолу" со ссылкой на Минобороны Турции.
"Техническая делегация Минобороны Турции по приглашению США отправилась в эту страну с целью скорейшей реализации процесса модернизации и закупки F-16", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
Ранее в этом году представители США и Турция провели серию консультаций по этой тематике.
Осенью прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Вашингтон предложил поставить Турции истребители F-16 в обмен на сделанные ею ранее инвестиции в программу F-35, из которой Анкару исключили несколько лет назад после того, как она приобрела российские С-400.
В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией у России зенитных ракетных комплексов С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35.
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