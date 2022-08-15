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ТЭК 15.08.2022 15:55

Brent подешевела до $93,3 за баррель

Нефтяные котировки перешли к падению в понедельник на опасениях замедления роста китайской экономики и увеличения поставок нефти на мировой рынок.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 подешевели на $4,86 (4,95%) - до $93,29 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени упали на $4,59 (4,98%) - до $87,5 за баррель.

В прошлую пятницу Brent подешевела на $1,45, WTI - на $2,25.

Как стало известно в понедельник, рост розничных продаж и объемов промышленного производства в Китае в июле оказался слабее прогнозов аналитиков.

В свою очередь, глава саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco Амин Нассер заявил на выходных, что там готовы увеличить добычу нефти до максимально возможных 12 млн баррелей в сутки, если правительство королевства выразит такое желание.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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