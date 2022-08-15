Капвложения в развитие Карабаха и В.Зангезура в I полугодии превысили 1 млрд манатов

Суммарные инвестиции в основной капитал в развитие Карабахского и Восточно-Зангезурского экономического районов Азербайджана в I-ом полугодии 2022 года составили 1 млрд 76 млн 411,3 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
Инвестиции в Карабахский экономический район в отчетный период составили 409 млн 662,2 тыс. манатов (6,5% всех инвестиций в основной капитал по Азербайджану за январь-июнь), из которых 393 млн 474,6 тыс. манатов было направлено на строительно-монтажные работы.
При этом, наибольший объем капвложений вложен в Физулинский район - 173 млн 380,8 тыс. манатов (42,3% всех инвестиций по Карабаху). Затем следует Агдамский район – 73 млн 745,5 тыс. манатов и Шушинский район – 60 млн 403,4 тыс. манатов.
Инвестиции в основной капитал Восточно-Зангезурского экономического района в I-ом полугодии 2022 года составили 666 млн 479,1 тыс. манатов (10,6% всех инвестиций в основной капитал по Азербайджану), из которых 666 млн 120,6 тыс. манатов – инвестиции в строительно-монтажные работы.
При этом, львиная доля указанных средств была вложена в Джабраильский район – 218 млн 492,1 тыс. манатов (32,8% инвестиций в основной капитал, вложенных в Восточный Зангезур). Затем следуют Зангиланский район – 192 млн 27,7 тыс. манатов и Лачинский – 107 млн 896,6 тыс. манатов.
Как сообщалось, капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в январе-июне 2022 года оставили 6 млрд 299,6 млн манатов, что на 0,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Н.Аббасова
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