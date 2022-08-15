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Регион 15.08.2022 17:42

Токаев освободил Султанова от должности вице-премьера - министра торговли и интеграции

Бахыт Султанов освобожден от должности вице-премьера - министра торговли и интеграции Казахстана, сообщила пресс-служба главы государства.

50-летний Султанов занял эту должность в январе текущего года в рамках переформатирования состава кабинета министров Казахстана. В предыдущем правительстве он занимал должность министра торговли и интеграции.

Указом президента исполняющим обязанности заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции назначен Серик Жумангарин, до этого назначения занимавший должность председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КАДРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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