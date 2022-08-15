В Иране пообещали до вторника ответить ЕС на предложения по восстановлению СВПД

Иран в письменном виде уведомит ЕС до вторника о своей оценке предложений Брюсселя по восстановлению ядерной сделки, заявил в понедельник глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

"Мы представим наше итоговое мнение по оставшимся вопросам в письменном виде координатору от ЕС до полуночи сегодня (по тегеранскому времени - ИФ), и мы будем ждать ответа и реакции", - приводит агентство "Мехр" слова министра.

Он отметил, что иранская сторона через посредников в настоящее время работает над решением трех ключевых вопросов с американской стороной. По его словам, в ходе последнего раунда переговоров в Вене американцы показали "словесную гибкость" по двум вопросам, которую необходимо закрепить в письменном видео, а по третьему Вашингтон "должен показать реализм".

Ранее сообщалось, что дипломаты Евросоюза составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с Ираном.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия) заключили СВПД - соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джозеф Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, КНР, Франция и РФ провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.