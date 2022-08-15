В Одессу прибыли еще два судна для вывоза агропродукции

В порт Одессы зашли два судна под погрузку агропродукцией: сухогруз Sara под флагом Палау и танкер Efe под флагом Вануату, согласно данным портала Marine Traffic.

Сухогруз Sara прибыл в порт Одессы из турецкого порта Искендерун, а Efe - из турецкого Текирдага. По данным турецких СМИ, на них погрузят кукурузу и подсолнечное масло.

В ночь на понедельник сообщалось, что в Стамбул в воскресенье прибыл первый сухогруз с украинской пшеницей, вышедший из Черноморска в рамках вывоза зерна из Украины. До этого именно пшеницу по согласованному в Стамбуле спецкоридору не вывозили.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного. С того момента из портов Украины вышли 14 сухогрузов с зерном.