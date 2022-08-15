SOCAR примет участие в проектах в химпроме Узбекистана

Министерства энергетики Азербайджана и Узбекистана в сентябре подпишут «дорожную карту» расширения сотрудничества и реализации новых проектов в сфере «зеленой энергии», заявил азербайджанский посол в Ташкенте Гусейн Гулиев.
«Для расширения сотрудничества и реализации новых проектов в сфере «зеленой энергии» министерства энергетики двух стран подпишут «дорожную карту»», - сказал Гулиев в интервью азербайджанскому порталу vergiler.az (орган Государственной налоговой службы).
По его словам, кроме этого имеется договоренность об участии SOCAR в крупных проектах в химической промышленности Узбекистана.
«В частности, имеется договоренность об участии SOCAR в проекте организации производства пропилена из метанола в Навоийской области Узбекистана (стоимость проекта $1,3 млрд), второго и третьего этапа создания комплекса по производству PVC и каустической соды в Кунградской области Республики Каракалпакстан (стоимость проекта $1,28 млрд). Кроме этого, планируется совместное с АО "Навоиазот" производство уксусной кислоты (стоимость проекта $120 млн), ждем до сентября от АО «Uzkimyosanoat» информацию о проекте, включая финансовую модель и технико-экономическое обоснование», - отметил он.
А.Азизов
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