Порядка 30 политических партий в Азербайджане представили в парламент свои предложения по новому закону «О политических партиях»

Предложения по проекту нового закона «О политических партиях» в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана представили 29 политических партий.

«Члены всех представленных в Милли Меджлисе политических партий обратились к председателю Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой по вопросу подготовки нового законопроекта «О политических партиях». Свои предложения по проекту уже представители 29 партий, зарегистрированных в стране», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию пресс-службы парламента.

Представители политических партий необходимость разработки нового закона связывают с важностью принятия документа, «отвечающего современным реалиям развития страны и требованиям времени».

В настоящее время Милли Меджлис работает над новым законопроектом.

Э.Шафиев