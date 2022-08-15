Qantas расширяет парк грузовых самолетов на фоне активного спроса на онлайн-шопинг

Крупнейший австралийский авиаперевозчик Qantas Airways Ltd. приобретет шесть лайнеров Airbus A321, переоборудованных в грузовые самолеты, на замену устаревающим Boeing 737 и увеличит мощности своего парка грузовых самолетов на фоне растущего спроса на заказ товаров через интернет.
Самолеты A321 будут куплены на открытом рынке и переоборудованы в грузовые, ожидается, что Qantas получит их в период между началом 2024 года и серединой 2026 года.
В парке авиакомпании уже есть три A321, один самолет может перевозить до 23 тонн грузов, тогда как Boeing 737 - на 9 тонн меньше, пишет CNBC.
По словам главного исполнительного директора Qantas Алана Джойса, грузовое подразделение авиакомпании, зафиксировавшее рекордную прибыль в первом полугодии текущего года, стало одним из лидирующих сегментов авиакомпании по финансовым показателям за период пандемии коронавируса на фоне перехода на онлайн-шопинг.
"Хотя некоторые аспекты этого сдвига носят временный характер, спрос остается существенно выше допандемийных уровней даже после снятия почти всех ограничений, связанных с коронавирусом", - сказал он.
Компания Singapore Technologies Engineering, одна из крупнейших компаний, занимающихся переоборудованием Airbus 321 в грузовые лайнеры, сообщила, что спрос на конвертацию самолетов остается высоким.
Акции Qantas Airways Ltd. по итогам торгов в понедельник подорожали на 1,5%. С начала года их цена снизилась на 5,2%.
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