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Дальнее зарубежье 15.08.2022 22:42

Юг Китая столкнулся с сильной засухой, уровень воды в Янцзы упал до исторически низкой отметки

Уровень воды в Янцзы - самой длинной реке Азии - снизился до рекордной отметки на фоне аномальной жары и сильной засухи в южном Китае, сообщает в понедельник South China Morning Post (SCMP).

Так, в Ухани - ключевой точке слежения за Янцзы - специалисты зафиксировали уровень реки на отметке в 17,54 м, то есть на шесть метров ниже, чем средние показатели за предыдущие годы. Также речь идет о самом низком уровне воды в реке с момента начала записи таких данных - с 1865 года.

Специалисты полагают, что причиной этого явления стал малый объем осадков в долине реки, малый приток вод в ее верховьях, высокие температуры, ускоряющие испарение воды. При этом Янцзы протекает через регион КНР, где проживает порядка трети населения страны.

Тем временем, уровень воды в двух крупнейших пресноводных озерах страны - Поянху и Дунтинху, соединяющихся с Янцзы - тоже сократился до минимальных показателей со времени начала подобных наблюдений в 1951 году. В частности, в озере Поянху 6 августа вода стояла на отметке в 12 м. Также, по данным метеорологов, засушливый сезон в этом районе начался на 100 дней раньше обычного, что также стало рекордом.

Пересыхание рек также зафиксировали на юго-востоке провинции Аньхой и в районе муниципалитета центрального подчинения Чунцин.

Высокие температуры держатся на юге Китая с июля. Национальный метеорологический центр КНР на прошлой неделе установил высший "красный" уровень опасности для региона. Одновременно с тем, напоминает SCMP, многие страны Европы, включая Британию, Францию, ФРГ и Испанию, также переживают аномальную жару и засуху.

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Тэги: КИТАЙ, ЖАРА, ЯНЦЗЫ, УРОВЕНЬ

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