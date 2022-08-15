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Дальнее зарубежье 15.08.2022 19:15

Афганское сопротивление объявило об активизации боевых действий в годовщину правления талибов

В день годовщины захвата Кабула движением "Талибан" Национальный фронт сопротивления Афганистана (НФСА) объявил об активизации боевых действий.

В сообщении Фронта отмечается, что в понедельник силы НФСА "перешли в наступление" и атаковали позиции "Талибана" по всему Панджшеру. По информации НФСА, 25 талибов были убиты, 18 ранены и один взят в плен.

Прошлой ночью бойцы Фронта также атаковали позиции талибов в провинциях Каписа и Парван.

Талибы не комментировали это заявление.

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Тэги: АФГАНИСТАН, СОПРОТИВЛЕНИЕ, БОИ

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