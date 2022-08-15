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ТЭК 15.08.2022 19:48

BP с 14 августа на 14 дней остановила добычу газа с платформы "Alpha" на месторождении Шах-Дениз

Компания BP-Azerbaijan с 14 августа 2022 года остановит на 14 дней работу одну из платформ на газовом месторождении "Шах-Дениз" в связи с профилактикой.

"Как часть годовой рабочей программы с 14 августа в связи с планируемыми профилактическими работами добыча с платформы "Alpha" на месторождении Шах-Дениз будет остановлена сроком на 14 дней", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании BP-Azerbaijan.

В компании также сообщили, что на этот же срок будет остановлена работа установок, построенных на Сангачальском терминале в рамках Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз.

"В рамках программы на объектах "Стадии-1" проекта Шах-Дениз на Сангачальском терминале будет проведена профилактика и проверка важного оборудования безопасности, произведена замена факельных кабелей, установка нового комплекта газоанализаторного оборудования (для измерения интенсивности метана), будут проведены некоторые работы для защиты линии моноэтиленгликоля от повышения давления, замена клапанов и другие работы", - говорится в сообщении.

Параллельно на платформе "Shah Deniz Alpha" будут проведены различные ремонтные работы, произведена установка нового комплекта газоанализаторного оборудования (для измерения интенсивности газообразного метана), замена трех сложных вентилей и ряд других работ.

"Такого рода программы являются частью обычных операций и выполняются регулярно в плановом порядке. Подготовка этой программы началась в 2021 году, и работы, запланированные программой, включены в годовую рабочую программу и бюджет проекта на 2022 год. В производственный план этого года также включена временная остановка платформы "Shah Deniz Alpha"", - говорится в информации.

В то же время, по данным компании, в нормальном режиме продолжится добыча газа и конденсата с добывающей платформы "Bravo" на месторождении Шах-Дениз, и экспорт газа в рамках "Стадии-2", включая работу объектов "Стадии-2" на Сангачальском терминале и поставки газа в страны региона и Европы.

По данным компании, в период профилактики добыча со всех платформ на блоке Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), и экспортные операции по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан будут продолжены в нормальном режиме.

"На Сангачальском терминале в нормальном режиме продолжат свою работу объекты проекта АЧГ.", - указали в BP-Azerbaijan.

В компании подчеркнули, регулярное проведение профилактических и инспекционных работ обеспечит долгосрочную, безопасную и надежную эксплуатацию этих объектов без ущерба окружающей среде, но их выполнение возможно только при условии временной остановки.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформы "Alpha" в рамках Стадии-1 и с платформы "Bravo" в рамках Стадии-2.

В рамках Стадии-2 добыча газа на пике составит 16 млрд кубометров в год.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ПЛАТФОРМА, ПРОФИЛАКТИКА


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