Saudi Aramco выплатила государству более $65 млрд во II квартале

Нефтяные доходы Саудовской Аравии во втором квартале 2022 года выросли почти вдвое, несмотря на то, что госкомпания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) сохранила дивиденды неизменными.

Согласно квартальному отчету Saudi Aramco, по итогам второго квартала компания выплатила государству более $65 млрд по сравнению с $35 млрд годом ранее. Эта сумма включает в себя дивиденды, отчисления по налогу на прибыль, а также роялти.

Саудовской Аравии принадлежит 94% Saudi Aramco.

В соответствии со схемой, принятой в январе 2020 года, размер выплачиваемых госкомпанией роялти при цене нефти Brent выше $100 за баррель составляет 80% выручки, при цене от $70 до $100 за баррель - 45%, отмечает агентство Bloomberg.

Как сообщалось, Saudi Aramco зафиксировала рекордную чистую прибыль - $48,4 млрд - во втором квартале на фоне скачка цен на нефть. Компания сохранила квартальные дивиденды на уровне $18,8 млрд.