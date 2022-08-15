Saudi Aramco выплатила государству более $65 млрд во II квартале

Нефтяные доходы Саудовской Аравии во втором квартале 2022 года выросли почти вдвое, несмотря на то, что госкомпания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) сохранила дивиденды неизменными.
Согласно квартальному отчету Saudi Aramco, по итогам второго квартала компания выплатила государству более $65 млрд по сравнению с $35 млрд годом ранее. Эта сумма включает в себя дивиденды, отчисления по налогу на прибыль, а также роялти.
Саудовской Аравии принадлежит 94% Saudi Aramco.
В соответствии со схемой, принятой в январе 2020 года, размер выплачиваемых госкомпанией роялти при цене нефти Brent выше $100 за баррель составляет 80% выручки, при цене от $70 до $100 за баррель - 45%, отмечает агентство Bloomberg.
Как сообщалось, Saudi Aramco зафиксировала рекордную чистую прибыль - $48,4 млрд - во втором квартале на фоне скачка цен на нефть. Компания сохранила квартальные дивиденды на уровне $18,8 млрд.
Цена газа в Европе превысила $2400/тыс. куб. м, подбираясь к историческим максимумам
Порядка 30 политических партий в Азербайджане представили в парламент свои предложения по новому закону «О политических партиях»
Капвложения в развитие Карабаха и В.Зангезура в I полугодии превысили 1 млрд манатов
Кабмин Азербайджана утвердил размер капитала университетов ADNSU и ADMIU
В Азербайджане за I полугодие число преступлений, связанных с наркотиками, выросло в 1,4 раза
Дерипаска подал иск к Тинькову из-за оскорблений в Facebook, требует 2 млрд руб. компенсации - адвокат
ГАТ провело медиатур в заповедник «Басгал»
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
Уровень реки Рейн достиг нового минимума, нарушена транспортировка топлива и других товаров
ООН заявила о необходимости $960 млн на помощь Афганистану
Спасатели извлекли из завалов ереванского ТЦ тело седьмого погибшего
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Более 1 миллиона пользователей пользуется «Nar+»!
NEQSOL Holding получил международные награды за NEQSOL Academy и Программы Развития Лидерства
«Nar» поддерживает лагерь «YAŞAT», организованный для детей шехидов
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ