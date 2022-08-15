В Британии снижается уровень заболеваемости людей оспой обезьян - Минздрав

Заболеваемость людей оспой обезьян за последнее время снижается в Великобритании, сообщает в понедельник Associated Press (AP) со ссылкой на британский Минздрав.

"В Минздраве Великобритании заявили, что наблюдаются признаки ослабления заболеваемости оспы обезьян у людей, но пока еще слишком рано говорить о том, сохранится ли этот спад", - передает AP.

За минувшую неделю в Великобритании фиксировали примерно 29 случаев заболевания за сутки, в то время как в конце июня суточный прирост составлял около 52 заболеваний. В июле уровень заболеваемости увеличился вдвое, и около 70% заражений приходилось на Лондон.

Британские власти закупили 150 тыс. доз вакцин у компании Bavarian Nordic - единственного поставщика подобного препарата в мире. 50 тыс. доз уже почти распределили по больницам, а 100 тыс. доставят в сентябре.

На данный момент примерно в 90 странах выявили около 31 тыс. случаев заболевания людей оспой обезьян.

В прошлом месяце Всемирная организация здравоохранения объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.