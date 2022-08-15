В ряде районов США к 2053 году температура в периоды жары будет превышать 50 градусов по Цельсию

К 2053 году в ряде районов США минимум раз в год температура будет достигать отметки в 52 градуса по Цельсию, в результате чего более 100 млн американцев могут сталкиваться с экстремальной жарой, говорится в исследовании нью-йоркской организации First Street Foundation.

"Ключевой вывод исследования состоит в следующем: как ожидается, случаи жары такого уровня, который в Национальной метеорологической службе называют "чрезвычайно опасным" (...), затронут около восьми млн человек в этом году и 107 млн человек в 2053 году", - говорится в докладе, опубликованном на сайте организации.

Организация поясняет, что в метеорологической службе США "чрезвычайно опасной" называют жару, когда столбик термометра достигает 52 градусов по Цельсию.

Согласно прогнозу, за следующие 30 лет частота возникновения случаев экстремальной жары увеличится в 13 раз. Жару, достигающую 52 градусов по Цельсию, можно будет наблюдать в 1023 округах США - на четверти территории страны. В First Street Foundation назвали эту область "поясом экстремальной жары", он простирается от границ штатов Техас и Луизиана до Иллинойса, Индианы и Висконсина.

Рост температур сильнее всего ощутят жители округа Майами-Дейд (штат Флорида), где количество дней с температурами до 39,4 градусов по Цельсию к 2053 году увеличится с 7 дней в году до 34.

Организация также запустила бесплатный сервис, который позволяет пользователям определить, каковы риски возникновения жары в их районе проживания.

First Street Foundation - неправительственная организация, которая в том числе предоставляет данные о рисках экстремальной жары, лесных пожаров, наводнений.