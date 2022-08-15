Цена газа в Европе превысила $2400/тыс. куб. м, подбираясь к историческим максимумам

Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures вечером в понедельник резко выросла, достигнув к закрытию торгов $2423 за тысячу кубометров.
Дороже газ в Европе торговался только в начале марта текущего года: 7 марта контракт "на день вперед" на TTF закрылся на отметке $2437 за тысячу кубометров. При этом в течение того памятного дня ближайший (апрельский) фьючерс взлетал до $3898.
С начала августа средняя цена на TTF составила $2106, в июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров.
Цены на газ в Европе выросли из-за ограниченных возможностей транспортировки газа по "Северному потоку". Его мощность сократилась в пять раз.
Рост котировок европейского спота в конце европейской торговой сессии также может быть свидетельством влияния котировок на газ на азиатском рынке (фьючерс на азиатский индекс JKM торгуется на Чикагской бирже).
С 13 августа до конца месяца на ежегодную профилактику остановится часть мощностей норвежского месторождения Troll и установки подготовки газа Kollsnes. Добычные мощности уменьшатся на 20 млн куб. м газа.
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