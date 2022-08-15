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Внешняя политика 15.08.2022 20:50

Цена газа в Европе превысила $2400/тыс. куб. м, подбираясь к историческим максимумам

Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures вечером в понедельник резко выросла, достигнув к закрытию торгов $2423 за тысячу кубометров.

Дороже газ в Европе торговался только в начале марта текущего года: 7 марта контракт "на день вперед" на TTF закрылся на отметке $2437 за тысячу кубометров. При этом в течение того памятного дня ближайший (апрельский) фьючерс взлетал до $3898.

С начала августа средняя цена на TTF составила $2106, в июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе выросли из-за ограниченных возможностей транспортировки газа по "Северному потоку". Его мощность сократилась в пять раз.

Рост котировок европейского спота в конце европейской торговой сессии также может быть свидетельством влияния котировок на газ на азиатском рынке (фьючерс на азиатский индекс JKM торгуется на Чикагской бирже).

С 13 августа до конца месяца на ежегодную профилактику остановится часть мощностей норвежского месторождения Troll и установки подготовки газа Kollsnes. Добычные мощности уменьшатся на 20 млн куб. м газа.

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Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, ЦЕНА, КОТИРОВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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