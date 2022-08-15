Шеф Пентагона вновь заболел коронавирусом

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил в понедельник, что снова заразился коронавирусом COVID-19, но у него проявляются слабые симптомы заболевания.
"Сегодня утром я получил положительный результат теста на COVID-19. Я испытываю слабые симптомы и уйду на пятидневный домашний карантин в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC)", - говорится в заявлении Остина с сайта Пентагона.
По словам министра, он продолжит выполнять служебные обязанности из дома.
Остин также сообщил, что с президентом США Джо Байденом он последний раз контактировал 29 июля.
Шеф Пентагона напомнил, что ранее болел коронавирусом в январе. Тогда лечащий врач сообщил ему, что благодаря полноценной вакцинации и двум бустерным дозам вакцины от COVID-19 болезнь протекала не так тяжело.
Цена газа в Европе превысила $2400/тыс. куб. м, подбираясь к историческим максимумам
Порядка 30 политических партий в Азербайджане представили в парламент свои предложения по новому закону «О политических партиях»
Капвложения в развитие Карабаха и В.Зангезура в I полугодии превысили 1 млрд манатов
Qantas расширяет парк грузовых самолетов на фоне активного спроса на онлайн-шопинг
Saudi Aramco выплатила государству более $65 млрд во II квартале
BP с 14 августа на 14 дней остановила добычу газа с платформы "Alpha" на месторождении Шах-Дениз
В Азербайджане за сутки выявлено 110 новых случаев заражения COVID-19
Кабмин Азербайджана утвердил размер капитала университетов ADNSU и ADMIU
В Азербайджане за I полугодие число преступлений, связанных с наркотиками, выросло в 1,4 раза
ГАТ провело медиатур в заповедник «Басгал»
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Более 1 миллиона пользователей пользуется «Nar+»!
NEQSOL Holding получил международные награды за NEQSOL Academy и Программы Развития Лидерства
«Nar» поддерживает лагерь «YAŞAT», организованный для детей шехидов
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ