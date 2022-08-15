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Дальнее зарубежье 15.08.2022 21:55

Шеф Пентагона вновь заболел коронавирусом

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил в понедельник, что снова заразился коронавирусом COVID-19, но у него проявляются слабые симптомы заболевания.

"Сегодня утром я получил положительный результат теста на COVID-19. Я испытываю слабые симптомы и уйду на пятидневный домашний карантин в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC)", - говорится в заявлении Остина с сайта Пентагона.

По словам министра, он продолжит выполнять служебные обязанности из дома.

Остин также сообщил, что с президентом США Джо Байденом он последний раз контактировал 29 июля.

Шеф Пентагона напомнил, что ранее болел коронавирусом в январе. Тогда лечащий врач сообщил ему, что благодаря полноценной вакцинации и двум бустерным дозам вакцины от COVID-19 болезнь протекала не так тяжело.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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