В Азербайджане за сутки выявлено 110 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 110 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 805 тыс. 213, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 518 случаев.

За сутки из-за новой коронавирусной инфекции скончались четыре человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 777 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 792 тыс. 230 человек (+ 117 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 3 тыс. 210 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 2 теста на коронавирус против 3 тыс. 553 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 97 тыс. 152 теста на COVID-19.

Р.Ахмедов