Конгрессмены США продолжат визиты на Тайвань, несмотря на реакцию Пекина - госдеп

Делегации конгрессменов США будут и впредь совершать поездки на Тайвань, это никак не противоречит "принципу одного Китая", заявил в понедельник представитель госдепа Нед Прайс.

"Делегации Конгресса на протяжении десятилетий совершали визиты на Тайвань, и они продолжат совершать их. (...) Визиты на Тайвань членов Конгресса полностью соответствуют нашей многолетней политике одного Китая", - заявил Прайс на брифинге.

Он подчеркнул, что в Китай "слишком остро отреагировал" на недавнюю поездку на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, проведя серию учений возле острова.

"Мы ясно дали понять, что не намеревались обострять обстановку, и что причин для кризиса не было ", - добавил представитель госдепа.

При этом он напомнил, что США "не будут воздерживаться от полетов, плавания и действий в регионе в соответствии с международным правом".