Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

12.08 $/bbl +/- WTI 92.09 -2.25 Brent 98.15 -1.45

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.08.2022 23:52

Конгрессмены США продолжат визиты на Тайвань, несмотря на реакцию Пекина - госдеп

Делегации конгрессменов США будут и впредь совершать поездки на Тайвань, это никак не противоречит "принципу одного Китая", заявил в понедельник представитель госдепа Нед Прайс.

"Делегации Конгресса на протяжении десятилетий совершали визиты на Тайвань, и они продолжат совершать их. (...) Визиты на Тайвань членов Конгресса полностью соответствуют нашей многолетней политике одного Китая", - заявил Прайс на брифинге.

Он подчеркнул, что в Китай "слишком остро отреагировал" на недавнюю поездку на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, проведя серию учений возле острова.

"Мы ясно дали понять, что не намеревались обострять обстановку, и что причин для кризиса не было ", - добавил представитель госдепа.

При этом он напомнил, что США "не будут воздерживаться от полетов, плавания и действий в регионе в соответствии с международным правом".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, ВИЗИТЫ


Похожие новости


Глава тайваньской администрации приняла делегацию Конгресса США Блинкен заявил о влиянии ситуации в Тайваньском проливе на весь мир Глава МИД КНР заявил о необходимости разоблачить ложь Вашингтона по тайваньскому вопросу Politico сообщило об отказе военного руководства КНР от контактов с коллегами из США Посол США вызван в МИД КНР из-за визита Пелоси на Тайвань Китай примет жесткие меры в случае визита Пелоси на Тайвань - МИД КНР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az