Китай ввел санкции в отношении семи тайваньских политических деятелей - СМИ

Китай за визит на Тайвань американских законодателей во вторник ввел санкции в отношении семерых политических деятелей острова, сообщили местные СМИ.
В санкционный список Пекина попали, в частности, представитель Тайваня в США Сяо Мэйцинь, секретарь "Совета национальной безопасности" Тайваня Гу Лисюн.
В начале августа на остров нанесла визит спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, 14-15 августа - делегация американских конгрессменов.
Всем внесенным в санкционный список лицам, а также членам их семей запрещен въезд на материковую часть страны, а также специальные административные районы КНР Гонконг и Макао.
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