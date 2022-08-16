Китай ввел санкции в отношении семи тайваньских политических деятелей - СМИ

Китай за визит на Тайвань американских законодателей во вторник ввел санкции в отношении семерых политических деятелей острова, сообщили местные СМИ.

В санкционный список Пекина попали, в частности, представитель Тайваня в США Сяо Мэйцинь, секретарь "Совета национальной безопасности" Тайваня Гу Лисюн.

В начале августа на остров нанесла визит спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, 14-15 августа - делегация американских конгрессменов.

Всем внесенным в санкционный список лицам, а также членам их семей запрещен въезд на материковую часть страны, а также специальные административные районы КНР Гонконг и Макао.