Пять человек погибли в ДТП в России

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего во вторник утром на трассе под Курганинском (Краснодарский край РФ) и унесшего жизни пятерых человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Около 05:25 мск (06:25 по бакинскому времени - ИФ) 16 августа на автодороге Курганинск - Армавир (в районе города Курганинск) столкнулись "Лада Приора" и "Газель". По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу", - говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли водитель и четверо пассажиров легковушки, также пострадали водитель и пассажир "Газели".