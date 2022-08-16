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Происшествия 16.08.2022 09:20

Пять человек погибли в ДТП в России

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего во вторник утром на трассе под Курганинском (Краснодарский край РФ) и унесшего жизни пятерых человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Около 05:25 мск (06:25 по бакинскому времени - ИФ) 16 августа на автодороге Курганинск - Армавир (в районе города Курганинск) столкнулись "Лада Приора" и "Газель". По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу", - говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли водитель и четверо пассажиров легковушки, также пострадали водитель и пассажир "Газели".

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Тэги: РОССИЯ, КУБАНЬ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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