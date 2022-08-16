Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.08 $/bbl +/- WTI 89.41 -2.68 Brent 95.10 -3.05

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 16.08.2022 09:47

Казахстан обсуждает покупку доли России в ЕАБР, но окончательного решения нет - глава Минфина

Казахстан обсуждает покупку доли России в Евразийском банке развития, решение будет приниматься в зависимости от того, какая доля будет предлагаться и насколько это будет накладно, заявил министр финансов страны Ерулан Жамаубаев.

"В целом, такая риторика есть, не отрицаем. Поскольку действительно обсуждается такой (вопрос - ИФ-К) в рабочей обстановке. Но окончательного решения нет, поскольку все зависит от того, какая доля будет предлагаться и готовы ли другие страны купить определённую долю и, в том числе, и Казахстан, и насколько это будет накладно с точки зрения финансов", - сообщил Жамаубаев журналистам в кулуарах заседания правительства.

Он уточнил, что сроков по принятию окончательного решения еще нет.

"Пока сроков нет, ЕАБР сейчас стабильно работает и пока санкции данного банка сильно не касаются", - добавил он.

ЕАБР - международная финансовая организация, призванная содействовать экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между странами, создавшими Евразийский экономический союз. Акционерами ЕАБР являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Армения (как участники).

пч аз

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ЕАБР, РОССИЯ, ПОКУПКА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az