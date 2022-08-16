Казахстан обсуждает покупку доли России в ЕАБР, но окончательного решения нет - глава Минфина

Казахстан обсуждает покупку доли России в Евразийском банке развития, решение будет приниматься в зависимости от того, какая доля будет предлагаться и насколько это будет накладно, заявил министр финансов страны Ерулан Жамаубаев.
"В целом, такая риторика есть, не отрицаем. Поскольку действительно обсуждается такой (вопрос - ИФ-К) в рабочей обстановке. Но окончательного решения нет, поскольку все зависит от того, какая доля будет предлагаться и готовы ли другие страны купить определённую долю и, в том числе, и Казахстан, и насколько это будет накладно с точки зрения финансов", - сообщил Жамаубаев журналистам в кулуарах заседания правительства.
Он уточнил, что сроков по принятию окончательного решения еще нет.
"Пока сроков нет, ЕАБР сейчас стабильно работает и пока санкции данного банка сильно не касаются", - добавил он.
ЕАБР - международная финансовая организация, призванная содействовать экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между странами, создавшими Евразийский экономический союз. Акционерами ЕАБР являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Армения (как участники).
пч аз
Виновные в нападении на азербайджанское посольство в Лондоне должны предстать перед судом - Абдуллаева
Китай ввел санкции в отношении семи тайваньских политических деятелей - СМИ
Цена газа в Европе превысила $2400/тыс. куб. м, подбираясь к историческим максимумам
Число случаев COVID-19 в мире превысило 591 млн - университет Хопкинса
Роскосмос и NASA пока не обсуждают полеты россиян на корабле Starliner
ГАТ провело медиатур в заповедник «Басгал»
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
ЖКХ Гянджи направит 4 млн манатов на капремонт городских дорог
Глава ФСВТС отметил негативное влияние нынешней политической обстановки на военно-техническое сотрудничество с Турцией
Премьер Казахстана поручил ввести дифференцированные тарифы на дизтопливо в стране с 20 августа
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Более 1 миллиона пользователей пользуется «Nar+»!
NEQSOL Holding получил международные награды за NEQSOL Academy и Программы Развития Лидерства
«Nar» поддерживает лагерь «YAŞAT», организованный для детей шехидов
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ