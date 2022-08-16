Казахстан обсуждает покупку доли России в ЕАБР, но окончательного решения нет - глава Минфина

Казахстан обсуждает покупку доли России в Евразийском банке развития, решение будет приниматься в зависимости от того, какая доля будет предлагаться и насколько это будет накладно, заявил министр финансов страны Ерулан Жамаубаев.

"В целом, такая риторика есть, не отрицаем. Поскольку действительно обсуждается такой (вопрос - ИФ-К) в рабочей обстановке. Но окончательного решения нет, поскольку все зависит от того, какая доля будет предлагаться и готовы ли другие страны купить определённую долю и, в том числе, и Казахстан, и насколько это будет накладно с точки зрения финансов", - сообщил Жамаубаев журналистам в кулуарах заседания правительства.

Он уточнил, что сроков по принятию окончательного решения еще нет.

"Пока сроков нет, ЕАБР сейчас стабильно работает и пока санкции данного банка сильно не касаются", - добавил он.

ЕАБР - международная финансовая организация, призванная содействовать экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между странами, создавшими Евразийский экономический союз. Акционерами ЕАБР являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Армения (как участники).

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