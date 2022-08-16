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Наука и образование 16.08.2022 09:56

Роскосмос и NASA пока не обсуждают полеты россиян на корабле Starliner

"Роскосмос" допускает возможность полёта российских космонавтов на американском космическом корабле Starliner, но пока переговоры об этом не ведутся, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.

"Наверно на каком-то этапе это возможно, но пока ещё нет (переговоров - ИФ)", - сказал Крикалев в кулуарах форума "Армия 2022".

4 августа руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано заявил, что американская сторона рассчитывает на участие корабля Starliner в российско-американских полетах на МКС.

"После прохождения CFT (тестового пилотируемого полёта космического корабля Boeing CST-100 Starliner) мы начнём процесс внесения дополнения в соглашение (о перекрёстных полётах - ИФ) и будем работать (над этим - ИФ) с российскими коллегами", - заявил Монтальбано в ходе телеконференции NASA, посвящённой миссии экипажа Crew-5 к МКС.

Он отметил, что долгосрочная цель NASA - "иметь интегрированные экипажи в рамках всех миссий". "Но мы хотим, чтобы сначала несколько миссий Boeing (SPB:BA) прошли испытания, и сразу после CFT мы будем этого добиваться", - сказал Монтальбано.

15 июля "Роскосмос" сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС. Первые полёты запланированы на осень 2022 года. На американском корабле Crew Dragon на МКС отправится россиянка Анна Кикина, а на российском "Союзе" - американец Франсиско Рубио.

Кроме этого в состав экипажей американских космических кораблей войдут космонавты Андрей Федяев и Константин Борисов.

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Тэги: РОССИЯ, США, КОСМОС, ПОЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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