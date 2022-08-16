Виновные в нападении на азербайджанское посольство в Лондоне должны предстать перед судом - Абдуллаева

Нападение на посольство Азербайджана в Лондоне поднимает серьезный вопрос о безопасности азербайджанского диппредставительства в этой стране, заявила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Инцидент с посольством Азербайджана в Лондоне является нападением и провокацией членов радикальной религиозной группы против дипмиссии, вызывающий серьезные вопросы об его безопасности. Еще раз напоминаем, что безопасность дипломатических представительств, в том числе дипломатов, должна обеспечиваться страной пребывания в соответствии с международными обязательствами. В этой связи важно, что британский министр (министр по делам Европы Великобритании Грэхэм Стюарт - ИФ) упомянул безопасность дипломатического персонала в качестве приоритетного вопроса", - сказала Абдуллаева, отвечая на вопросы представителей СМИ.

По ее словам, вышеупомянутый инцидент не имеет никакого отношения к "к выражению свободы мысли" и "интерпретация любого радикального и незаконного шага под прикрытием "свободы" может создать серьезные проблемы для безопасности страны".

Абдуллаева выразила надежду, что "провокация против нашего посольства в Лондоне будет тщательно расследована, и виновные предстанут перед судом".

Э.Шафиев