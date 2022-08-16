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Внешняя политика 16.08.2022 10:04

Виновные в нападении на азербайджанское посольство в Лондоне должны предстать перед судом - Абдуллаева

Нападение на посольство Азербайджана в Лондоне поднимает серьезный вопрос о безопасности азербайджанского диппредставительства в этой стране, заявила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Инцидент с посольством Азербайджана в Лондоне является нападением и провокацией членов радикальной религиозной группы против дипмиссии, вызывающий серьезные вопросы об его безопасности. Еще раз напоминаем, что безопасность дипломатических представительств, в том числе дипломатов, должна обеспечиваться страной пребывания в соответствии с международными обязательствами. В этой связи важно, что британский министр (министр по делам Европы Великобритании Грэхэм Стюарт - ИФ) упомянул безопасность дипломатического персонала в качестве приоритетного вопроса", - сказала Абдуллаева, отвечая на вопросы представителей СМИ.

По ее словам, вышеупомянутый инцидент не имеет никакого отношения к "к выражению свободы мысли" и "интерпретация любого радикального и незаконного шага под прикрытием "свободы" может создать серьезные проблемы для безопасности страны".

Абдуллаева выразила надежду, что "провокация против нашего посольства в Лондоне будет тщательно расследована, и виновные предстанут перед судом".

Э.Шафиев

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Тэги: МИД, НАПАДЕНИЕ, КОММЕНТАРИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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