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Дальнее зарубежье 16.08.2022 10:34

Премьер Казахстана поручил ввести дифференцированные тарифы на дизтопливо в стране с 20 августа

Дифференцированные тарифы на дизельное топливо в Казахстане для недопущения дефицита на рынке ГСМ следует ввести с 20 августа, считает премьер-министр Алихан Смаилов.

"Министерству энергетики следует принять своевременные меры по недопущению дефицита на рынке горюче-смазочных материалов, нужно провести соответствующую работу с владельцами АЗС, граждане не должны страдать из-за этого. (. . .) Про дифференциации цены - данные правила должны начать действовать с 20 августа", - сказал Смаилов на заседании правительства во вторник.

Он констатировал, что в ряде регионов в настоящее время наблюдается дефицит ГСМ и поинтересовался у министра энергетики Болата Ачулакова какие меры предпринимаются для решения данной проблемы.

Как сообщил глава Минэнерго, до 18 августа проект приказа, предусматривающий введение дифференцированных цен на дизельное топливо, размещен на сайте открытых нормативно-правовых актов и находится на обсуждении.

Планируется, что с принятием данных правил, граждане Казахстана смогут в день приобретать не более 100 литров дизтоплива по существующей цене 230-260 тенге за литр. Для грузового транспорта при наличии водительского удостоверения и документов (техпаспорта на автотранспортное средство), подтверждающих казахстанскую регистрацию, лимит в сутки составит 300 литров. Для остальных групп лиц и при покупке свыше указанных объемов дизтопливо будет отпускаться по цене 450 тенге за литр, напомнил Ачулаков.

"В целях недопущения нехватки дизтоплива в период осенне-полевых работ был проведен ряд совещаний с участием акиматов (администраций - ИФ) областей республиканских сетей АЗС по бесперебойной поставке дизтоплива сельхозтоваропроизводителям. Для решения вопросов текущей ситуации с аномальным спросом на дизельное топливо все ресурсы будут распределяться в первую очередь в адрес сельхозтоваропроизводителей и АЗС", - сказал Акчулаков.

Он добавил, что остатки топлива для промышленных предприятий и ж/д оператора "Казахстан темир жолы" будут распределяться во вторую очередь, а в случае нехватки необходимые объемы будут импортированы.

Кроме того, для своевременного обеспечения дизтопливом аграриев в настоящее время рассматриваются оптимизация и перенос сроков планово-предупредительных ремонтов отечественных НПЗ и возможность увеличения загрузки.

Как сообщалось, министерство энергетики Казахстана разработало проект приказа, предусматривающего введение дифференцированных цен на дизельное топливо.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разобраться со схемами вывоза нефтепродуктов в близлежащие государства для предотвращения дефицита дизельного топлива.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ДИЗТОПЛИВО, ТАРИФЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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