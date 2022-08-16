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Регион 16.08.2022 10:43

Глава ФСВТС отметил негативное влияние нынешней политической обстановки на военно-техническое сотрудничество с Турцией

Текущая политическая ситуация негативно сказалась на некоторых аспектах ВТС с Турцией, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Сложившаяся в текущем году сложная политическая обстановка негативно повлияла на некоторые аспекты взаимодействия российской стороны с партнерами", - заявил журналистам Шугаев, отвечая на вопрос о причинах затягивания переговоров о поставке Турции второго полка С-400.

"Тем не менее, ВТС с Турцией развивается в русле договоренностей, достигнутых между президентами двух стран. Планируем и дальше работать с турецкими партнерами на транспарентной и взаимовыгодной основе", - сказал глава ФСВТС РФ.

Он отметил, что контрактные документы по опциону на С-400, а также локализации производства отдельных компонентов системы уже подписан - "в настоящее время идет практическая реализация контракта".

По официальным данным, Турция купила у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты. В ноябре 2021 года глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил "Интерфаксу", что РФ начала локализацию производства элементов ЗРС С-400 на территории Турции.

Ранее сообщалось о планах Анкары приобрести дополнительную партию С-400: "Мы не сомневаемся в том, что закупим в России второй полк С-400", - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29 августа 2021 года.

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