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Финансы 16.08.2022 10:50

AGROTERM снижает уставный капитал на 4,6 млн манатов

ООО «AGROTERM» объявила о снижении уставного капитала на 4 млн 620,690 тыс. манатов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным из реестра налогоплательщиков уставный капитал общества составлял 24 млн 712,455 тыс. манатов.

Таким образом, капитал компании снизился на 18,7% - до 20 млн 91,765 тыс. манатов.

При этом AGROTERM не указывает причины снижения уставного капитала.

Претензии от кредиторов будут приниматься в течение одного месяца, подчеркивается в объявлении компании.

Р.Ахмедов

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Тэги: КОМПАНИЯ, КАПИТАЛ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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