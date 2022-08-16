AGROTERM снижает уставный капитал на 4,6 млн манатов

ООО «AGROTERM» объявила о снижении уставного капитала на 4 млн 620,690 тыс. манатов. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным из реестра налогоплательщиков уставный капитал общества составлял 24 млн 712,455 тыс. манатов. Таким образом, капитал компании снизился на 18,7% - до 20 млн 91,765 тыс. манатов. При этом AGROTERM не указывает причины снижения уставного капитала. Претензии от кредиторов будут приниматься в течение одного месяца, подчеркивается в объявлении компании. Р.Ахмедов

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